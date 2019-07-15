الصور الأولى من عزاء الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي

تصوير- محمود عبد الناصر وهاني رجب:

بدأ منذ قليل عزاء الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بالساحة الملحقة بمسجد عمر مكرم.

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وتلقى عزاء الناقد الكبير زوجته ونجله أحمد.

وحرص على حضور العزاء عدد كبير من أصدقاء ومحبي الناقد الراحل منهم الكاتب الكبير وحيد حامد، والمنتج حسين القلا، المخرج هاشم النحاس، والكاتب الصحفى محمد سمير فريد رئيس التحرير المناوب لمؤسسة أونا للصحافة والإعلام"، وخالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما، ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما، وسهير عبدالقادر مدير مهرجان القاهرة السينمائي الأسبق، وماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي السابق.

يُذكر أن يوسف شريف رزق الله رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الجمعة 12 يوليو، عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد مروره بأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، وأقيمت جنازته عقب صلاة الجمعة ودُفن بمقابر أسرته في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.