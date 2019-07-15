بعد سرقة حساباته على السوشيال ميديا.. علي جابر يعتذر: "لا مؤاخذة على اللي حصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

كشف الإعلامي اللبناني علي جابر، مدير مجموعة قنوات "إم بي سي"، عن نجاحه في استعادة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها للقرصنة.

وكتب "جابر"، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "أعزائي، بعد وقت من اختراق حسابي على تويتر ومحاولات اختراق جميع حساباتي الأخرى والبريد الإلكتروني، تمكنا من استعادة الحساب والتغلب على الاستهداف الممنهج لي ولحسابات أصدقائي. الرجاء لا مؤاخذة على ما حصل".

في سياق آخر، أعلن علي جابر أن الموسم الجديد الخامس من "the voice"، سينطلق قريبًا، ووضع الجمهور في حيرة حول هوية أعضاء لجنة التحكيم، وإن كانوا سيتغيرون أم لا.

