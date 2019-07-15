تراند اليوم : «فقدان الذاكرة».. إصابة الفنانة «صابرين» بمرض خطير...



كشف أحمد بورشيد والد الفنانة صابرين، لجمهورها ومحبيها آخر تطور حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن حالة ابنته تتحسن شيئاً فشيئاً، لكنها لا تزال في دائرة الخطر، وتكابد الآلام المبرحة على فراش المرض في العناية الفائقة، حيث ترقد حالياً في أحد المستشفيات في تركيا.

وأوضح بورشيد - حسب صحيفة«الراي»- خلال مهاتفته، أن صابرين تعرضت قبل يومين إلى انتكاسة كبيرة، إثر جرثومة مباغتة وخطرة تسربت في دمها، «لكنها بفضل من عند الله وبدعاء الخَيِّرين من الناس تحسنت حالتها اليوم (أمس)، علماً بأنها لا تزال في حالة حرجة للغاية، تستدعي العلاج المكثف». داعياً الجميع للتضرع بالدعاء إلى الله، بأن يشفيها ويلبسها ثوب الصحة والعافية، لتعود إلى كنف أهلها ويلتئم الشمل من جديد.

وكانت الفنانة صابرين بورشيد قد تدهورت حالتها الصحية في شهر أبريل الماضي، بعدما خضعت لفحوصات طبية، كشفت عن وجود ورم لمفاوي ويتطلب جلسات كيمياوية، وهو ما دفعها إلى السفر للعلاج في الخارج.

فيما كشفت الفنانة البحرينية هيفاء حسين عن تعرض مواطنتها الفنانة صابرين بورشيد لانتكاسة تطلبت إدخالها العناية المركزة، وتعاني صابرين مع أورام منذ فترة.

والفنانة البحرينية صابرين:-

- من موليد 11 يونيو عام 1985

- ممثلة وإعلامية بدأت في إذاعة البحرين عام 2008 وانتقلت إلى التليفزيون عام 2009.

- درست في كلية الإعلام والعلاقات العامة لكنها لم تكمل دراستها بعد عملها في الإذاعة.

- بدات علاقتها بالتمثيل في عام 2014 من خلال مسلسل أهل الدار البحريني.

- تعيش في الكويت وتقدم أغلب أعمالها هناك.

- شاركت مؤخرا في مسلسل عشاق رغم الطلاق، والذي عرض في مارس الماضي.

- فى أبريل الماضي اكتشف أحمد بورشيد والد صابرين أن حالة ابنته الصحية ليست بخير، بسبب نومها الكثير وفقدان جزئي للذاكرة.

- أجريت فحوصات لها في الشهر نفسه وأظهرت النتائج وجود ورم لمفاوي، يتطلب جلسات كيماوية، ثم إجراء تصوير للمخ لمعرفة هل تحتاج لجلسات أخرى ام الاكتفاء بالعلاج.

- وقال والدها وبعض زميلاتها وقتها إن ذاكرتها سترجع لها بعد العلاج.

- تعرضت لانتكاسة صحية جديدة اليوم تطلبت دخولها العناية المركزة حسبما كشف والدها، عبر حسابه على إنستجرام.