تراند اليوم : بسبب نقد ملابسها العارية..فنانة شهيرة تهدد متابعيها بهذا الإجراء...

وجّهت فنانة شهيرة، رسالة تهديد لمتابعيها الذين يوجهون نقد حاد لها بسبب ملابسها الجريئة.
وقالت الفنانة السورية "ديمة الجندي"، إنها ستحظر كل من يكتب تعليق سلبي.
وكتبت “الجندي” على حسابها الخاص عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي: “شكلي، لبسي، سماري، ديني، معتقداتي، رفقاتي، وأهلي وحياتي الشخصية، ملكي أنا وبس، عليكن تشوفوا البوستات وقدامكن 3 حلول”.
مضيفةً “يا بتحبوا وبتعملوا لايك، يا بطنشوا وما بيعجبكن، يا إما مشان ما تضايقوا حالكن بتعملوا (أن فولوا) وبترتاحوا وبتريحوا، أما إنكن تفوتوا على صفحتي وتكتبوا تعليقات سخيفة وجارحة إلي ولأي حدا معي بالصورة أو بيخصني، فهاد مو مقبول وبكل بساطة بلوك”.
وختمت: “صار التجريح بالعالم متل فصفصة البذر (التسالي) عند بعض الناس لهون وبس شكرا جزيلا”.