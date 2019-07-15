تراند اليوم : «خيانة زوجية».. أحمد الفيشاوي يرفض التوسط للصلح مع زوجته...

دبت الخلافات مرة أخرى بين الفنان المصري أحمد الفيشاوي وبين زوجته ندى كامل، حتى أن الأول يرفض توسُّط أي شخص لحل الأزمة، كما أنه لم يفتح بابًا للحديث حول أسباب الخلاف.
ونشرت صحف محلية عن مصدر مقرب من العائلة، أن الفنان فاروق الفيشاوي، والد أحمد، لم يتدخّل حاليًا احترامًا لرغبة ابنه، وترك مساحة للزوجين للتوافق لإمكانية حل الخلاف.
ويأتي حديث المصدر المقرّب من الفنان الفيشاوي الابن بعد أن كتبت ندى كامل منشورًا عبر صفحتها على فيسبوك تتحدّث فيه عن حقوق المرأة في الإسلام والخيانة الزوجية.
ومن المعروف أن أحمد الفيشاوي وزوجته وقع بينهما خلاف مؤخرًا، وجمعهما فاروق "الأب"، في جلسة عشاء بمنزله، وتم حل أزمة الخلاف بينهما، وطالبهما بأن يتحمّلا بعضهما البعض.
يُذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل أصبحا محطّ أنظار الجمهور خلال الشهور الماضية، بسبب إطلالاتهما سويًا أمام كاميرات المصورين في الاحتفالات والمهرجانات الفنية، إضافةً إلى الملابس الجريئة لندى في كثير من الأحيان.
وتزوّج الثنائي في صيف العام الماضي 2018، وأقاما حفلًا على شواطئ الجونة، على هامش فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.