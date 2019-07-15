والد ديفيد بيكهام يدخل علاقة حب مع مليونيرة.. هذا عمرها ومجال عملها!

دخل والد نجم الكرة الإنجليزية، ديفيد بيكهام في علاقة حب مع مليونيرة تعمل في المحاماة، تُدعى هيلاري ميريديث، بعد 17 عامًا من طلاق زوجته ساندرا. ووقع تيد بيكهام 70 عامًا، في غرام هيلاري البالغة من العمر 60 عامًا، بعد أن التقيا في منزل بروتون هاوس للرعاية والخدمات في مانشستر في أبريل الماضي. وظهر والد النجم الشهير إلى جانب صديقته الجديدة هيلاري في فيلا مايوركا في عيد ميلادها الستين يوم السبت، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وقال مصدر مقرب من هيلاري: “لم نرها سعيدة جدًا منذ فترة طويلة، لقد كانا يلتقيان لبضعة أسابيع. كل شيء مثير للغاية”.

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وأضاف: “تُقيم هيلاري حفلات كبيرة، لذلك نحن جميعنا منتظرون احتمالية تلقي فيكتوريا ودفيد دعوة”. وكان تيد وشريكته السابقة ساندرا قد تزوجا في خريف عام 1969 وأنجبا؛ لين، 47 عامًا، ديفيد، 44، وجوان، 37. وبعد أكثر من ثلاثة عقود من الزواج، انفصل الزوجان في عام 2002، خلال الأشهر الأخيرة من مسيرة “ديفيد بيكهام مع مانشستر يونايتد. وفي مقابلة سابقة في عام 2005، اعترف تيد بأن أولاده تأثروا بالانفصال، وأن ابنه ديفيد تحدث عن صعوبة الانفصال ونتائجه.