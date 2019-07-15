صور.. محمد رمضان يُسوّق لنفسه بطريقة جديدة بعد تعاقده مع روتانا!

استطاع الفنان المصري محمد رمضان أن يُحقّق ما لم يحققه البعض في سنوات قليلة متفوقًا على نفسه، تاركًا الانتقادات خلف ظهره، فخلال الفترة الأخيرة، اتّجه رمضان، للغناء، وحقّق فيه الكثير من النجاحات ونسب مشاهدات عالية بحسب المراقبين، حتى أن شركة “روتانا” المعروفة بتاريخها وتعاملاتها مع نجوم الغناء في الوطن العربي، تعاقدت معه بداية مايو الماضي، لخوض تحديات جديدة في الغناء والحفلات.

ولأن إبرام العقود سيجعل “رمضان” في دكة الاحتكار لثلاث سنوات يُقدّم خلالها ١٨ كليبًا، بدأت بطرح كليب “بابا”، منتصف يونيو الماضي، على قناة “روتانا” عبر اليوتيوب، فإن محمد رمضان، محروم من الأرباح التي كان يجمعها عند طرح كليباته على قناته الخاصة، ومن هنا بدأ الفنان المصري يفكر في طريقة أخرى للاستمرار في طرح أعمال على قناته بعيدًا عن التعاقد. المسلك الجديد لمحمد رمضان، بدأه بالتعاون مع النجم المغربي سعد لمجرد، المعروف بشعبيته الكبيرة في الوطن العربي وتحقيقه لنسبة مشاهدة عالية في أعماله الغنائية المصورة عبر “يوتيوب”، ولأن رمضان، يتمتع بذات الشعبية فكانت نقطة التلاقي الأولى بينهما لتحقيق ربح مضمون. التعاون المرتقب، بين لمجرد ورمضان، من خلال كليب أغنية “انساي” سيتم طرحه عبر قناتي النجمين في آنٍ واحدٍ، خلال يوليو الجاري، ولن يكون الأخير من نوعه حسب ما أكّدت مصادر وفقًا لمجلة “فوشيا”، وسيعتمد محمد رمضان في الكليب على الشو الاستعراضي وستكون بنفس اللغة الشعبية والسريعة التي تعود عليها الجمهور من “رمضان” في كليباته الأخيرة.

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وبشكل عام يحمل الكليب اللون الاستعراضي الممزوج باللهجة المغربية، إضافة لبعض مشاهد الأكشن، وتم الانتهاء من التصوير في فرنسا، بتكلفة تخطّت حاجز النصف مليون دولار أمريكي، نظرًا للتجهيزات الضخمة. وما يُدلل على أن محمد رمضان سيتّجه للتعاون مع نجوم لهم رصيد شعبي على يوتيوب ويحظون بنسبة مشاهدة عالية، هي مقابلته قبل يومين مع نجم الأغنية المغربية عبد الحفيظ الدوزي، حيث جمعهما حفل توزيع جوائز مهرجان “بياف” في لبنان، بنسخته العاشرة، وهناك تسلَّم الأول جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل زلزال، فيما تسلّم الثاني درع التميز عن مجمل أعماله الغنائية. وفي كواليس اللقاء، حرص محمد رمضان على تقديم التهنئة للدوزي، ودار حديث مطوّل بينهما على هامش حفل السهرة بعد توزيع الجوائز، وتناول اللقاء الحديث عن عمله الجديد مع سعد لمجرد.

وأشارت مصادر خاصة إلى أن رمضان والدوزي تحدّثا عن مشروع “ديو” جديد يجمعهما سويًا، إلا أن التفاصيل والتحضيرات تم تأجيلها هذه الفترة لانشغال “رمضان” بالعديد من الأعمال الفنية. يُذكر أن الحديث بين رمضان والدوزي إذا ما تمّ سيكون أول دويتو مصري للدوزي، وهو الذي صارح الجمهور المصري سابقًا عن نيته تقديم أغنية باللهجة المصرية.