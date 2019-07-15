كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن حفلات غنائية للفنانين محمد عبده وراشد الماجد ضمن فعاليات موسم الرياض المزمع إقامته خلال فصل الربيع، فيما تعهد الماجد بأن تكون حفلة للتاريخ. وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”: “تم الاتفاق مع الفنان الكبير راشد الماجد على إقامة ليلة السندباد في موسم الرياض.. انتظرونا بس بشرط يغني شرطان الذهب”.
وأضاف في تغريدة أخرى: “الآن في موسم الرياض.. ليلة البدر (أشعار الأمير القدير بدر بن عبدالمحسن وغناء محمد عبده).. وليلة سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد.. وليلة سهم.. وليلة مجيديات.. وليلة السندباد كل أسبوع طول الموسم ليلة للتاريخ”. ورد راشد الماجد على تغريدة آل الشيخ قائلاً: “أوعدكم بحفلة للتاريخ وأن حكى تحكي معه كل الرياض”. ومن المزمع بدء فعاليات موسم الرياض في أكتوبر المقبل على أن تستمر حتى منتصف ديسمبر 2019، وتتضمن حفلات غنائية وعروضاً مسرحية وأمسيات شعرية ومسابقات ومهرجانات شعبية.
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ يعلن حفلات لمحمد عبده وراشد الماجد في الرياض.. والأخير: أعدكم بحفلة للتاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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