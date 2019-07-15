سناء منصور تصل لعزاء يوسف شريف رزق الله بعمر مكرم

حرصت الإعلامية سناء منصور على أداء واجب العزاء في النقاد الكبير يوسف شريف رزق الله، والمقام بمسجد عمر مكرم.

يذكر أن النقاد يوسف شريف رزق الله رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الجمعة 12 يوليو، عن عمر

يناهز 77 عامًا، بعد مروره بأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى.

وأقيمت جنازته عقب صلاة الجمعة ودُفن بمقابر أسرته في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.