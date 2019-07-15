«الفارس والأميرة».. أول فيلم تحريك مصرى طويل فى مهرجان الجونة السينمائى

يعلن مهرجان الجونة السينمائى، عن العرض العالمى الأول لفيلم التحريك المصرى الطويل «الفارس والأميرة» خلال انعقاد دورته الثالثة، فى الفترة بين 19-27 سبتمبر 2019.

يدور الفيلم حول قصة تاريخية، جرت فى القرن السابع الميلادى، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذى سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين فى عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب فى مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم «داهر» الذى كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا، خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.

وشكلت مساهمة نخبة من أصوات كبار الممثلين المصريين،

عاملًا مهمًا فى إنجاز الفيلم، محمد هنيدى، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدوانى، وعبدالرحمن أبوزهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، الفيلم سيناريو وإخراج بشير الديك، ورسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.

وقال انتشال التميمى، مدير المهرجان، عن مشاركة الفيلم: «يُسعدنا عرض فيلم الفارس والأميرة، الذى تكمن أهميته فى كونه أول فيلم تحريك عربى، مُنفذ بالكامل، من قِبل طاقم عربى، كما يمثل هذا الفيلم امتدادًا لحلم طال انتظاره فى المنطقة، حيث تستكمل السينما المصرية، والعربية ذلك الحلم الذى بدأته فى ستينيات القرن الماضى».

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وأكد أمير رمسيس المدير الفنى للمهرجان أن عرض

فيلم الفارس والأميرة فى فعاليات الدورة الثالثة فى مهرجان الجونة السينمائى هو خطوة نفخر بها بلا شك لريادته فى اقتحام مجال كان عصياً على الإنتاج المصرى والعربى.. كما أن استضافة فيلم للكاتب والمخرج بشير الديك أحد الوجوه البارزة فى جيل الواقعية الجديدة للسينما المصرية فى عودة منتظرة هو إضافة كبيرة للمهرجان.

ومن جانبه، قال عباس بن العباس، مُنتج الفيلم: «لقد شكلت صناعة هذا الفيلم تحديًا، كوننا عملنا بطاقم مصرى خالص، ورغم أن المشروع الذى انطلق منذ 20 عامًا، قد واجهته بعض العثرات الإنتاجية فى أوقات معينة، إلا أن حماسنا لم يفتر، وصممنا على تنفيذه لنؤكد وجود إمكانية واقعية لصناعة فيلم تحريك عربى بأياد عربية».

وأضاف: «يسعدنا انطلاق رحلة الفيلم، من مهرجان الجونة السينمائي، الذى نعتبره واحدًا من المهرجانات المهمة الصاعدة فى المنطقة بأكملها. ونأمل أن تُسَهل هذه الخطوة عملية توزيع الفيلم، الذى قد يواجه نفس مشكلات توزيع أفلام السينما المستقلة بوجه عام».