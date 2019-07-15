54 عاماً على رحيل حسين رياض

تمر غداً الذكرى الـ 54 لرحيل أحد أساطير السينما المصرية على مدى تاريخها، حسين رياض أشهر من جسد دور الأب فى السينما، تميز الفنان الراحل بصوت أجش، وملامح إنسانية جعلته يمتلك قدرة هائلة على تجسيد كافة الشخصيات بجانب دور الأب، جسد دور الباشا والفلاح والموسيقار

وحتى أدوار الشر، أفلامه ما زالت خالدة فى وجدان الملايين، نذكر منها «رد قلبى» و«شارع الحب» و«لحن الوفاء» و«موعد مع الحياة»، و«فى بيتنا رجل» جسد فيه دور الأب على أفضل ما يكون، و«ثورة المدينة» و«رابعة العدوية» و«ألمظ وعبده الحامولى» جسد فيه دور الخديو الفاسد، ولا ننسى دوره الإنسانى فى فيلم «الملاك الصغير»، وتألق أيضاً فى أفلام «سلامة فى خير» و«بابا أمين» و«لحن السعادة» و«رسالة إلى الله» و«السبع بنات» و«صراع فى الميناء» و«وإسلاماه» و«الناصر صلاح الدين» و«ليلة الزفاف»، وهو آخر أفلامه، ورحل عن دنيانا يوم 15 يوليو 1965 عن عمر ناهز 65 عاماً.