نجوى كرم تعيش فترة انتعاشة فنية وتشارك فى أربعة مهرجانات

يشهد الموسم الغنائى الصيفى عودة قوية للمطربة اللبنانية نجوى كرم، التى تعيش حالة من الانتعاشة الفنية، سواء على مستوى المهرجانات الغنائية أو الحفلات الخاصة، فمن المقرر أن تحيى حفلاً غنائياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفى لافتة إنسانية منها تؤكد من خلالها أن الفن أقوى من أزيز الرصاص الذى يضرب سوريا من كل اتجاه، أعلنت «كرم» عبر حسابها الرسمى على منصات التواصل الاجتماعى عن إحيائها حفلا غنائيا جديدا فى سوريا فى 14 أغسطس المقبل، ويأتى الحفل ضمن فعاليات مهرجان «قلعة كنعان».

وانضمت نجوى كرم لقائمة الأسماء المرشحين للغناء فى مهرجان الفحيص بدورته الـ 28 المقرر انطلاقها أوائل أغسطس المقبل تحت شعار «الأردن تاريخ وحضارة».

ومن المقرر أن تشارك شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم فى

حفل غنائى ضمن موسم «حفلات صيف عسير» وذلك على مسرح طلال مداح بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد 21 يوليو الجارى على أن يبدأ الحفل فى التاسعة مساء، ومن المقرر أن يشاركها الحفل ماجد المهندس.

ومن ناحية أخري، تتأهب «كرم» لإحياء حفل ضخم فى كفرسارون بلبنان، يوم 27 يوليو الجارى، ويشاركها الحفل الفنان اللبنانى ناجى الأسطا، والحفل خيرى وتوجه أرباحه لإحدى الكنائس اللبنانية.

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يشار إلى أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم حققت جولتها الأمريكية نجاحاً كبيراً على مستوى حضور الجمهور والأداء التى استهلتها بحفل فى ولاية «هيوستن» أعقبها حفلان كبيران فى 21 و22 يونيو الماضى، الأولى فى

ولاية «سان دييجو» والثانية فى ولاية «أريزونا» لتعود بعدها إلى المغرب لإحياء حفل غنائى ضخم على مسرح النهضة ضمن فعاليات مهرجان موازين فى 28 يونيو الماضى.

على الجانب الآخر، أبدت سعادتها بعد أن هدأت الأمور بين فانز نجوى كرم وناصيف زيتون، عندما بادر الأخير إلى نشر تغريدة وجهها إليها وقال فيها: «نجوى كرم فنانة كبيرة وبفتخر بمحبتك واحترامك للكل.. رأيك فينى كبير كتير وبكبرنى شو ما كان.. وصدقينى منتعلم منك دايماً.. ست الكل وشمس الغنية يا كبيرة»، لترد عليه نجوى كرم «فرضت حالك بموهبتك وتواجدك على الساحة بصوت وإدارة حلوة، صوتك خير ممثل لسوريا الحبيبة، وبدعيلك من قلبى بالتوفيق».

يذكر أن نجوى كرم استطاعت خطف الأنظار نحوها بمجرد ظهورها على الساحة الغنائية وذلك بفضل موهبتها الفريدة وحضورها على المسرح وكاريزمتها التى تميزها، ومن أشهر الأغنيات التى قدمتها نجوى على مدار مشوارها «شوه الحلا» و«عطشانة» و«تعا خبيك» و«خلينى شوفك» و«ما فى نوم» وغيرها.