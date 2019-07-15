ماجدة موريس تؤدي واجب العزاء في الناقد شريف رزق الله

حرصت الناقدة ماجدة موريس على تأدية واجب العزاء في الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، و المقام بمسجد عمر مكرم.
يذكر أن الناقد يوسف شريف رزق الله رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الجمعة 12 يوليو، عنعمر يناهز 77 عامًا، بعد مروره بأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى.
وأقيمت جنازته عقب صلاة الجمعة ودُفن بمقابر أسرته في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.
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