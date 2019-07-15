شقيقة ليليا الأطرش تسرق الأنظار منها.. شاهدوا جمالها!

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 09:52 مساءً - سرقت لانا الشقيقة الصغرى للممثلة السورية ​ليليا الأطرش​ الأنظار منها، في صورة نشرتها الأخيرة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وذلك إحتفالاً بعيد ميلادها.

وظهرت الشقيقتان وهما تمسكان بقالب الحلوى، فيما علّقت ليليا على الصورة بالقول :”عيد ميلاد سعيد لأطيب قلب لانا الأطرش”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Advertisements View this post on Instagram Happy birthday sweetheart @lanaatrash A post shared by Lilia Atrash (@liliaatrash) on Jul 12, 2019 at 2:39pm PDT A post shared by Lilia Atrash (@liliaatrash) on Jul 12, 2019 at 2:39pm PDT

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، حيث أثنوا على جمال لانا وأنوثتها.

يذكر أن الاطرش نافست خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “حرملك”، وجسدت دور الفتاة “عطر”، كما شاركت في بطولة المسلسل الكوميدي الاجتماعي “حركات بنات”، وايضا شاركت في مسلسل “وهم”.