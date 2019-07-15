فن ومشاهير

شقيقة ليليا الأطرش تسرق الأنظار منها.. شاهدوا جمالها!

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 09:52 مساءً - سرقت لانا الشقيقة الصغرى للممثلة السورية ​ليليا الأطرش​ الأنظار منها، في صورة نشرتها الأخيرة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وذلك إحتفالاً بعيد ميلادها.

وظهرت الشقيقتان وهما تمسكان بقالب الحلوى، فيما علّقت ليليا على الصورة بالقول :”عيد ميلاد سعيد لأطيب قلب لانا الأطرش”.

 

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Happy birthday sweetheart @lanaatrash

A post shared by Lilia Atrash (@liliaatrash) on

A post shared by Lilia Atrash (@liliaatrash) on Jul 12, 2019 at 2:39pm PDT

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، حيث أثنوا على جمال لانا وأنوثتها.

يذكر أن الاطرش نافست خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “حرملك”، وجسدت دور الفتاة “عطر”، كما شاركت في بطولة المسلسل الكوميدي الاجتماعي “حركات بنات”، وايضا شاركت في مسلسل “وهم”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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