شاهدوا نانسي عجرم تنافس تحدّي الشيخوخة بتحدٍّ أكبر

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 09:52 مساءً - لم ترغب الفنانة ​نانسي عجرم​ في المشاركة بتحدي الشيخوخة المنتشر بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي واختارت بدلاً من التقدّم في السنّ الى الأمام بأن تعود بالزمن الى الوراء، شابة كما في السابق.

ونشرت نانسي عجرم صورة لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بدت فيها أصغر سنا بكثير.

وعلّقت عجرم عليها سائلة: “ليش ما منرجع بالزمن كم سنة لورا؟مش أحلى نصغر بدل ما نكبر؟”. وانهالت عليها التعليقات المؤيدة لاقتراحها بعدما طبّق العديد من المتابعين تحدي الشيخوخة وانزعج البعض الآخر منه.