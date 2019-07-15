شاهدوا راقصة مصرية شهيرة : نادمة على التعري وتزوجت عرفيا كثيرا ولا أذكر عدد المرات

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 09:52 مساءً - أطلقت راقصة مصرية شهيرة عدت تصريحات مفاجئة بشأن مسيرتها في مجال الرقص الشرقي.

و أكدت الراقصة دينا أنها نادمة بشدة على ارتدائها ملابس رقص عارية في بعض حفلاتها .

وقالت “دينا” في لقاء مع برنامج “قصة حلم” المذاع على قناة سورية: “تزوجت عرفيا أكثر من مرة ولا أذكر عدد المرات “.

وأضافت: “بكيت بسبب مقالات صحفية انتقدت رقصي ، مع أني لم أتكبر يوما على معجب وكنت التقط الصور مع الكل”.

