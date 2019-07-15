صوت نجوى كرم يصدح في قبرص التركية

احيت شمس الغنية نجوى كرم أولى حفلات الجولة الثانية لهذا الصيف في كازينو كراتوس في جزيرة قبرص التركية، حيث حضر عدد كبير من الجمهور ليستمتع بأجواء الدبكة والطرب والاغاني اللبنانية الجبلية.

اطلّت “كرم” بفستان فضّي على الحاضرين حتى اشتعلت الصالة بالتصفيق ترحيبا بها، وهي المرة الثانية التي تقف في هذا المكان بعد العام 2016. وقبل البدء بوصلتها الفنيّة، اعادت كرم التشديد على ضرورة التلاقي بين الاديان والجنسيات والطوائف ليكون في خدمة الانسانية والمحبّة، وذلك في كلمتها الترحيبية، فقالت: “مساء الحب والفرح، مساء الدول العربية والاجنبية التي توافدت اليوم الى هذا الحفل لنبقى مجتمعين تحت سقف واحد مهما اختلفت الجنسيات والطوائف”.

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غنّت نجوى كرم الكثير. من قديمها الى جديدها، حتّى بعض اغانيات الزمن الجميل. “خدني لحنانك خدني…”، كانت محطّة اساسية في الحفل، حيث فاجأت كرم بغنائها لكوكب الشرق امّ كلثوم وهي من النوادر التي تغنّي فيها باللهجة المصرية. الكل كان “مطروبا” تارة ومتحمّسا لرقص الدبكة تارة اخرى. لم ينس الحضور “السلطنة” على وقع الاوف والميجانا بصوت الشمس الهدّار، فهي التي لا تزال متمسّكة بهذا اللون الذي اصبح نادرا في الحفلات. لن نتحدّث عن نجاح هنا، لأنّه اصبح معتادا عند كرم مع كل حفلة او مهرجان او اطلاق اغنية او اي مشروع آخر.

من جهة مواقع التواصل، تصدّر وسم “#نجوى_كرم” التراند في لبنان ووصل الى المرتبة الخامسة، بعد تفاعل الجمهور الكبير على الصور واللقطات التي نشرتها كرم في الايام الماضية من العطلة التي امضتها في قبرص والتي سبقت حفلها في “كراتوس”.

وتحتفل اليوم كرم بتخطّي اغنية وكليب “ملعون ابو العشق” الـ52 مليون مشاهدة على قناة يوتيوب، في وقت تتحضّر لمعانقة جمهورها السعودي الاسبوع المقبل في ثاني لقاء معهم على اكبر المسارح الخليجية – مسرح طلال مدّاح المفتاحة – ضمن حفلات موسم صيف عسير في مدينة ابها جنوب المملكة، متحدّية كل المخاطر وكل الظروف المحيطة في هذه المنطقة تحديدًا، لتلتقي بعدها الجمهور اللبناني في حفل خيري كبير يعود ريعه لبناء احدى الكنائس، في قرية كفرصارون قضاء الكورة.