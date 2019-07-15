شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام."ولاد رزق 2" لـ أحمد عز فى دور السينما 8 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على فيلم "ولاد رزق2" – عودة أسود الأرض، بطولة النجوم أحمد عز وعمرو يوسف، طرحه فى جميع دور العرض السينمائى يوم 8 أغسطس المقبل، من إخراج طارق العريان، حيث يحتفل صناع الفيلم بالعرض الخاص يوم 7 أغسطس فى إحدى دور العرض والذي لم يستقرعليها صناع العمل حتى الأن .

وفى سياق متصل، يواصل المخرج طارق العريان إجراء عليات المونتاج والمكساج للفيلم، حيث يتبقى عدد صئيل من المشاهد وينتهى العريان من مونتاج الفيلم نهائيا، ومن المقررأن تكشف الشركة عن الأفيشات الرسمية للأبطال خلال الأيام المقبلة التى تصدرها الـ 4 نجوم وهم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وأحمد الفيشاوى.

فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.