شكرا لقرائتكم خبر عن داكوتا جونسون بإطلالة صيفية وتنتظر عرض The Peanut Butter Falcon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة داكوتا جونسون وهي بإطلالة صيفية مميزة من بيت أزياء جوتشي، فيما تنتظر جونسون عرض فيلمها " The Peanut Butter Falcon " والذي قامت بتصويره في سافانا بمدينة جورجيا . Advertisements فيلم " The Peanut Butter Falcon " يشارك داكوتا جونسون بطولته عدد من نجوم هوليوود من أبرزهم شيا لابوف و بروس ديرن، وهو من تأليف و إخراج تايلر نيلسون ومايك شوارتز، وتدورالأحداث حول شاب لديه "متلازمة داون" يهرب من دارالتمريض حيث يعيش للبحث عن حلمه .







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