داوود عبدالسيد وجورج إسحاق أول الحاضرين عزاء الناقد يوسف شريف رزق الله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، عزاء الراحل الناقد السينمائى يوسف شريف رزق الله بمسجد عمر مكرم، وحرص عدد من المخرجين ونقاد ورؤساء المهرجانات السينمائية علي الحضور منذ الدقائق الأولي منهم، جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، المخرج داوود عبد السيد ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة سابقا، محمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم، الناقد احمد شوقي، سيد فؤاد رئيس مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية، الناقدة ماجدة موريس، المخرج أمير رمسيس.
وشُيع جثمان الناقد السينمائى الراحل يوسف شريف رزق الله من مسجد السلطان حسين أمام قصر البارون بمصر الجديدة، يوم الجمعة الماضية، بحضور عدد من نجوم الفن.
وعمل رزق الله رئيسا لتحرير النشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولى بمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيسا لجهاز السينما بالمدينة، كما شغل منصب السكرتير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى منذ عام 1987، ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ 2000، وشارك فى لجان التحكيم فى مهرجانات عديدة فى فرنسا وإيطاليا وهولندا، ونال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 2018.
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