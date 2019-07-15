شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: تلقيت عرضا لبطولة فيلم والدراما أصبحت مؤثرة عن السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد عبد العزيز عن ترشيحه لبطولة فيلم جديد يعود به الى السينما بعد غياب 5 سنوات حيث كان آخر أعماله فيلم "حديد" مع عمرو سعد، لافتاً أنه لم يحسم قراره حتى الآن لانشغاله بافتتاح المهرجان القومى للمسرح الذى يترأسه

وأرجع أحمد عبد العزيز لـ"الخليج 365" غيابه عن السينما فى الفترة الماضية بسبب حبه للأعمال التليفزيونية أكثر، مشيراً إلى أنه يراها أكثر تأثيراً من السينما خاصة وأن التليفزيون يدخل جميع البيوت، وأصبح له تأثير جماهيرى كبير، موضحاً فى نفس الوقت أنه لا يمانع المشاركة فى عمل سينمائى إذا توافرت الظروف والأدوار التى تناسب تاريخه وتضيف إلى رصيده الفنى.

يذكر أن الفنان أحمد عبد العزيز شارك في الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.