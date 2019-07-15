حمّانا تطلق أكبر مهرجانات هذا الصيف

برعاية وزير السياحة أفيديس كيدانيان، أُطلقت اليوم فعاليات مهرجانات صيف حمانا ٢٠١٩ وخاصةًHammana Motor Show في ٢٧ و ٢٨ تموز الجاري الذي سيشهد أجمل عروض السيارات القديمة والجديدة والدراجات وحفلات فنية غنائية خلال مؤتمرٍ صحافي مشترك لوزير السياحة ورئيس بلدية حمانا فادي صليبي بحضور حشد إعلامي وفني في قاعة ليلى الصلح حمادة في الوزارة. بدايةً رحّبَ رئيس بلدية حمانا السيّد فادي صليبي بالحضور، وشكر بدوره وزير السياحة والعاملين في الوزارة على رعايتهم الكريمة لمهرجانات حمانا، وإطلاقها من وزارة السياحة بالذات وما لهذا المؤتمر من دلالةٍ على مهنية الوزير وحبه للسياحة اللبنانية وتخصيصه هذه المساحة الإعلامية السياحية لحمانا وقال: ” من عاصمة المتن الأعلى جئنا من حمّانا وشاغورها، صخرها وسهلها، ميدانها وساحاتها، مياهها وهوائها لنُطلق بزخم وثقة وفرح، مهرجانات صيف حمانا ٢٠١٩، برعاية وزير السياحة الأستاذ أفيديس كيدانيان لإعادة حمانا من جديد إلى الخارطة السياحية، نموذج التعايش المشترك والتعايش والإلفة والمحبة والكرم والضيافة والرجولة، حمانا العيش المشترك، حمانا الضيافة والإصطياف، حمانا الهواء والماء، حمانا العراقة والأصالة، حمانا الفن والجمال. ودعا جميع اللبنانيين إلى زيارة حمانا لتمضية أجمل الأوقات في ربوعها والإستمتاع بعروض مهرجاناتها وتذوق أشهى وأطيب المأكولات”. وتحدَّثَ أيضاً عن مهرجان الكرز السنوي التقليدي والذي يُظهر تاريخ وتراث بلدة حمانا والذي كانَ حاشداً هذا العام بفعل المجهود الإستثنائي للمجلس البلدي وكل العاملين في مهرجان الكرز، مروراً بـ”نحنا والقمر جيران في حمانا”، الذي ينظمه بيت الفنان، وتمتد عروضه وفعالياته الفنية المبدعة على مدى أسابيع الصيف كله وصولاً الى مهرجانHammana Motor Show في ٢٧ و ٢٨ تموز الجاري الذي سيشهد أجمل عروض السيارات القديمة وألعاب للأطفال وأشهى المأكولات وحفلات فنية غنائية موسيقية من الطراز الأول.

وزير السياحة أفيديس كيدانيان حيّا حماسة رئيس بلدية حمانا فادي صليبي الذي يعمل بشغف من أجل تثبيت حمانا على الخارطة السياحية في لبنان وإعلاء شأنها أكثر فأكثر ، كاشفاً عن ذكرياتٍ جميلة له في طفولته في حمانا مؤكداً أنه سعيد برعاية مهرجان حمانا وسيحضر شخصياً إفتتاح المهرجان في ٢٧ تموز وخاصةً Hammana Motor Show ، واضعاً كل إمكانيات الوزارة بتصرف بلدية حمانا ومهرجانها بشراكةٍ سياحية ناجحة .

صليبي عاد وشكر كل من ساهم في إنجاح تنظيم هذا المهرجان وخاصةً المجلس البلدي والأهل في حمانا والشركة المنظمة وأهل الصحافة داعياً الجميع الى اللقاء في Hammana Motor Show في ٢٧ و ٢٨ تموز. وفي نهاية المؤتمر كان هناك شرحٌ عن برنامج Hammana Motor Show قدّمهُ المحامي زياد نعماني والذي يتضمّن في اليوم الأول في ٢٧ تموز ٢٠١٩ الإفتتاح الرسمي عندَ الساعة الخامسة مساءً يليه حفل لـRodge وحفل للفنان غسان صليبا. أمّا اليوم الثاني في ٢٨ تموز ٢٠١٩ فيتضمّن حفل للفنانة يارا قرقماز وعرض راقص لراقصات Pitch Black وحفل للفنان وائل منصور ثمَّ عرضHicham Haddad and friends show من ثمَّ الفرسان الأربعة. وإلتقط الجميع الصور التذكارية ووزعت بلدية حمانا هدايا رمزية على الحضور عربون شكر وإمتنان على مجهودهم في سبيل إنجاح مهرجانات حمانا.