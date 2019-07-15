ميشال فاضل مكرمًا من قبل اللواء عثمان

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم الاثنين الواقع في 15 تموز/يوليو الجاري، في مكتبه بثكنة المقر العام عدداً من الفنانين والاساتذة الذين ساهموا في تأليف أغنية خاصة بعنوان “أنا كرمالك بقوى الأمن “بمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي الـ 158 وهم كل من: المؤلّف الموسيقي ميشال فاضل، السيّد هلال صعب، الشاعر نزار فرنسيس، المخرج وليد ناصيف والسيّد عباس طليس. وقدّم لهم اللواء عثمان دروعاً تذكارية عربون شكر وتقدير.

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بدوره شكر المؤلّف الموسيقي ميشال فاضل عبر حسابه على انستغرام، كل من ساهم في هذا العمل وكتب: “لمن يملك صفات العظماء وحكمهم … كل الشكر”.

من جهة أخرى، علم موقع “الخليج 365” أن ميشال فاضل يضع الموسيقى الكاملة الخاصة لحفل زفاف نجل المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب المقرر احيائه هذا الأسبوع في منطقة فقرا.

كما سيزور كل من الفنانين ميشال فاضل، غسان صليبا، ملحم زين ونزار فرنسيس غداً الثلاثاء قائد الجيش جوزيف عون لتكريمهم على الأغنية التي قدموها الى المؤسسة العسكرية بعنوان “صرخات رجال” كتب كلماتها الشاعر نزار فرنسيس، ولحّنها ووزعها ميشال فاضل، وغناها غسان صليبا وملحم زين.