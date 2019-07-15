شكرا لقرائتكم خبر عن "ثورة يوليو" نظرة على التاريخ والمستقبل فى ملتقى الهناجر الثقافى.. الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، لقاءه الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى، بعنوان "ثورة يوليو .. نظرة على التاريخ والمستقبل" فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين 22 يوليو الحالى، بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز .

ضيوف الملتقى الدكتور خلف الميرى، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، والكاتب الصحفى الدكتور محمود بكرى، والناقدة الفنية خيرية البشلاوى، والعميد محمد نبيل رئيس تحرير سلسلة كتب العبور، بمصاحبة فرقة الدكتور أحمد عواد الموسيقية، وتدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.