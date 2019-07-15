شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم The King's Men والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة ديزنى عن التريلر الأول للجزء الثانى من فيلم The King's Men، المقرر طرحه العام المقبل فى دور العرض السينمائى.

ويسرد التريلر الجديد اللقطات الأولى فى أوائل القرن العشرين بمشاهد الدمار فى زمن الحرب العالمية الأولى، وظهور دوق أكسفورد، وسرعان ما تتوالى الأحداث والمغامرات فى إطار من الجاسوسية والكوميديا السوداء.