شكرا لقرائتكم خبر عن 960 مليون دولار إيرادات فيلم Aladdin حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت ايرادات النسخة الحية لفيلم Aladdin حول العالم لتصل إلي 960 مليون دولار امريكي منذ طرحه في مايو الماضي، ومن المتوقع أن يدخل الفيلم إلي نادي أفلام المليار الأول.

فيلم Aladdin يعد إعادة لإنتاج الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ليحقق بذلك إيرادات بقيمة تفوق 3 أضعاف ميزانيته والتى تقدر بـ 183 مليون دولار.

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فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.

وتعتبر مشاركة مينا مسعود فى الفيلم إضافة جديدة لرصيد المصريين ممن رفعوا اسم مصر فى المحافل السينمائية العالمية خاصة بعد ما مثله رامى مالك من إضافة لأبناء مصر فى الخارج.