شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الثنائى الشهير داوين جونسون وجايسون ستاثام، فى افتتاحية فيلمها القادم Hobbs & Shaw، والمقتبس عن سلسلة الأفلام الشهيرة Fate of the Furious، والمقرر عرضه فى 2 أغسطس المقبل فى دور العرض العالمى.

ونشر ستاثام، صور تجمعه مع جونسون من افتتاحية فيلمها، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، وهما مرتدياً البدلة السمراء الكاملة، قبل دخولهما العرض الاول للفيلم فى افتتاحيته الأولى.

الفيلم الجديد من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ولأول مرة سيكون الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو " اللذان يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.