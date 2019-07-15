شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ماركل تكسر القواعد الملكية من جديد.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة ميجان ماركل، دوقة قاطعة (ساسكس) البريطانية زوجه الأمير هارى، لم تستطع التأقلم مع التقاليد والقواعد الملكية حتى الآن، بالرغم من مرور أكثر من عام على زواجها.

فما أثار الجدل أمس بعد حضور ماركل البالغة من العمر (37 عاما) العرض الأول لفيلم "The Lion King" الذى أقيم فى Leicester Square بلندن، حيث ظهرت ماركل وهى تحتضن وتقبل النجوم الحضور خلال عرض الفيلم، وهم بيونسيه وزوجها جاى زد والتون جون وفاريل ويلامز، وهو ما جعل الكثيرين ينتقدون تصرفات ماركل التى نسيت أنها واحدة من أفراد "العائلة الملكية".

وقارن الكثيرون بين استقبال الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون دوقة كامبردج لبيونسيه وزوجها جاى زد بإحدى الاحتفاليات، وتعمدت ميدلتون أن تكون طريقة السلام رسمية أظهرت مدى حفاظ كيت على الطقوس الملكية عكس ميجان ماركل.



ميجان ماركل قبل العرض

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ميجان ماركل مع بيونسيه و جاي زد



ميجان ماركل مع بيونسيه و جاي زد



ماركل تحتضن بيونسيه



ماركل تحتضن بيونسيه



ماركل تحتضن و تقبل جاي زد



ماركل تحتضن و تقبل جاي زد