شكرا لقرائتكم خبر عن الأوكرانية "جوسى إم" تفتتح مهرجان بلاكاوت الموسيقى فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الموزعة الموسيقية والدى جى الأوكرانية جوسى إم Juicy M، للإطلالة على جمهور الموسيقى الإلكترونية فى الجزائر لأول مرة، عبر افتتاحها فعاليات مهرجان بلاكاوت الموسيقى، عبر حفل جماهيرى ساهر فى العاصمة الجزائية مساء السبت 27 يوليو.

ويعود المهرجان الأول من نوعه فى الجزائر هذا العام بنسخته الثامنة، ويحتضن فعالياته مسرح المركب الأوليمبى محمد بوضياف، ويختص الكرنفال بتسليط الضوء على تجارب الإلكترونيك ميوزيك فى الداخل الجزائرى ومزجها بأفضل التجارب العالمية، ويضم بلاكاوت فى جعبته هذا العام 8 حفلات موسيقية تستمر على مدار يوم واحد بشكل سهرة جماهيرية مطولة، منها الثنائى الصربى ديفولى وماركاورد Divolly & Markawrd، بجانب مشاركة الدى جى الجزائرى أحمد جميل غولى الشهير بلقب Djam إضافة إلى الموسيقيين مؤسسى المهرجان Zakfreestyler & Ihan .