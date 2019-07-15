ريم البارودى: وقوفى على المسرح بعد 10 سنين غياب كان صعباً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة ريم البارودى أن مسألة عودتها للوقوف على خشبة المسرح مرة أخرى من خلال مسرحية "جوازة مرتاحة" كانت صعبة بالنسبة لها، خاصة وأنها ابتعدت عن المسرح لمدة 10 سنوات كاملة منذ تقديمها مسرحية "زى الفل" على مسرح البالون عام 2009 ولذلك عاشت فى حالة توتر وقلق قبل انطلاق العرض الأسبوع الماضى.
الفنانة ريم البارودى
وأوضحت ريم لـ"الخليج 365" أن رواية ترويض النمرة التى تقدم فى المسرحية "جوازة مرتاحة" من أصعب الروايات للكاتب ويليام شيكسبير وقدمها على المسرح عمالقة فى عالم الفن، مضيفة أنه فى اليوم الأول لعرض المسرحية علمت بأن المسرح اكتملت مقاعده وذلك زاد من التوتر والقلق عندها، ولكنه زال بمجرد بدء العرض أمام الجمهور مشيرة إلى أن المسرح يحتوى على 450 مقعد إضافة إلى 100 كرسى اضافة وتم حجزهم جميعاً فى ليالى العرض الأسبوع الماضى.
مسرحية "جوازة مرتاحة" من تأليف أحمد الملواني، واخراج محمد جبر، وهو عرض كوميدى مأخوذ مستوحى من مسرحيه ترويض النمره لويليام شكسبير، وبطولة ريم البارودى وأحمد صفوت وهشام اسماعيل ومنة عرفة وتعرض 3 أيام فى الأسبوع وهم الاثنين والثلاثاء والأربعاء وتم اضافة يوم الخميس الاسبوع الماضى بسبب الإقبال على المسرحية.
مسرحية جوازة مرتاحة
جوازة مرتاحة
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