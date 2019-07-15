محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
تكشف المطربة السورية فايا يونان تفاصيل مشاركتها بالدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي بالمؤتمر الصحفي الذي تقيمه مساء غد الثلاثاء بالمسرح الروماني في قرطاج.
ووصلت فايا إلى تونس استعدادا للحفل الذي تحييه مساء الخميس المقبل 18 يوليو ضمن فعاليات المهرجان، والذي يشارك به أيضا من مطربي ومطربات تونس، لطيفة، وغالية بن علي، ولطفي بوشناق.
فايا تقدم بالحفل أغاني أحدث ألبوماتها "حكايا القلب"، "يا قاتلي"، "كيفنا تنيتاتنا"، "صدى موالنا"، مرورًا بأغنيتى "غن" و"يمكن نسى"، ومن كلمات الشاعر أبى فراس الحمداني "فليتك تحلو"، وكذلك أغنيتها البدوية "خلخالها"
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصولها تونس.. فايا يونان تكشف تفاصيل مشاركتها بمهرجان قرطاج غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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