احتفالًا بعيد زواجها الـ8.. ريا أبى راشد تنشر صورًا لأول مرة من حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

احتفلت الإعلامية ريا أبي راشد، بعيد زواجها الثامن من زوجها رجل الأعمال الإيطالي فاليريو، وذلك عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام".

وبهذه المناسبة كشفت ريا عن مجموعة من الصور الجديدة تنشر لأول مرة من حفل زفافها، وعلقت عليها قائلة: "بمناسبة عيد زفافنا الثامن، صور لم أنشرها من قبل من عرسي في روما".

تزوجت ريا أبي راشد عام 2011، من رجل أعمال إيطالي اسمه فاليريو، ورزقت بطفلتها الأولى عام 2016 ، واختارت لها اسم "لولا".