بعد تعرض ممثلة بحرينية لانتكاسة.. تعرف على نجوم يصارعون "السرطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عانى الكثير من نجوم الفن، من مرض السرطان، هذا المرض اللعين الذي تسبب في وفاة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم رشدي أباظة، أحمد زكي، نور الشريف، ميرنا المهندس، معالي زايد، هياتم، وآخرون.

وهناك عدد من الحالات، التي يصارع فيها نجوم الفن المرض الخبيث، لعل أبرزهم:

زكي فطين عبدالوهاب

الفنان زكي فطين عبدالوهاب، أعلن منذ فترة إصابته بمرض سرطان الرئة، وأكد لمصراوي أنه يتعافى من المرض، ويخضع للعلاج داخل منزله، ولا نية لديه للسفر خارج مصر، كما أكد أن حالته الصحية والنفسية جيدة.

فاروق الفيشاوي

أعلن الفنان فاروق الفيشاوي، في مهرجان الإسكندرية السينمائي، أنه مصاب بمرض السرطان، وأكد أنه يتعامل مع المرض كـ"دور البرد"، مضيفا أنه قرر هزيمة المرض، فحالته النفسية أفضل ما يكون.

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صابرين بورشيد

الممثلة البحرينية الشابة صابرين بورشيد، التي تبلغ من العمر 34 عاما، تعاني من مرض سرطان الغدد الليمفاوية منذ فترة، ومنذ أيام أعلن أصدقاؤها المقربون وصول المرض لمراحل متقدمة، إذ انتشر بشكل سريع ووصل للمخ.

شريف مدكور

أجرى الإعلامي شريف مدكور، مؤخرا، عملية جراحية لاستئصال ورم بالقولون، كما خضع لأول جلسة علاج كيماوي عقب إجراء العملية، وهو الآن بحالة صحية جيدة.

خالد الرفاعي

يعاني الفنان السعودي خالد الرفاعي من مرض سرطان الحنجرة، ودعمه عدد من أصدقائه نجوم الفن السعوديين، الذين طالبوا الدولة بالتدخل لتحمل نفقات العلاج الكيماوي الذي لا يتحملها "الرفاعي"، وقد عاوده المرض أكثر من مرة.

محمد الترك

أعلن المنتج البحريني محمد الترك، زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة، إصابته بمرض سرطان المعدة، وطالبت "بطمة" جمهورها، بالدعاء لزوجها، وخضع "الترك" مؤخرا لجلسات علاج بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم.