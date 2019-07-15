جمال عبد الناصر يتعاقد رسميًا على مسلسل "بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: أعلن الفنان جمال عبد الناصر عن تعاقده على المشاركة في بطولة مسلسل "بلا دليل"، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". نشر جمال صورة له أثناء توقيعه عقد المسلسل، وكتب: "جمال عبد الناصر يشارك في بطولة (بلا دليل) مع درة وخالد سليم تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفي". مسلسل "بلا دليل"، من بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبدالناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، وإخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي.

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