سميرة سعيد تنعي مطرب وملحن مغربي شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نعت الفنانة سميرة سعيد، ابن موطنها المطرب والملحن المغربي حسن ميكري، والذي رحل عن عالمنا أمس الأحد 14 يوليو، عن عمر يناهز 77 عامًا.

وكتبت سميرة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "تلقيت ببالغ الأسى والأسف نبأ وفاة الفنان حسن ميجري..عزائي لكل العائلة واخص جليلة ومحمود ويونس ميجري.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

حسن ميكري، عضو المجموعة الموسيقية الشهيرة "الإخوان ميكري"، شُيعت جنازته من مسجد الشهداء في العاصمة المغربية "الرباط" عند صلاة عصر الأحد.