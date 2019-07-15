طرحت شركة روتانا برومو أغنية "نعم ممكن" للمطرب الكويتى نبيل شعيل و المقرر طرحها خلال أيام عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". لشركة روتانا عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". الاغنية من كلمات أحمد الصانع, و الحان فايز السعيد. و الحان فايز السعيد. و يذكر ان اخر ما قدمه النجم هى اغنية "كويتنا" و هى من كلمات و الحان على النجار, و توزيع أحمد القلاف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روتنا تطرح "برومو" نعم ممكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.