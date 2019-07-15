بعد الإقبال الجماهيري.. مد عرض "محطة مصر" لأسبوع على مسرح العرائس

بعد الإقبال الجماهيرى الكبير الذى شهده العرض المسرحي للأطفال "محطة مصر" منذ افتتاحه أمام الجمهور، تقرر مد العرض لمدة أسبوع آخر، حتى الاثنين 22 من يوليو الجاري، وذلك على مسرح القاهرة للعرائس.

ويشار إلى ان العرض تدور أحداثه حول فتاة بصحبة والدها في محطة مصر،

ويتم اختطافها من قبل مجموعة من الإرهابيين أثناء تخطيطهم لتفجير قطارات المحطة، وأثناء تواجدها في المحطة تقابل أنماط مختلفة من البشر من خلالهم تتعرف على عدد من الأشياء التراثية، لتدرك أن من ليس له ماضي ليس له حاضر.

يذكر أن "محطة مصر" إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس - التابعة للبيت الفني للمسرح، من تأليف وأشعار محمد زناتي، موسيقى حاتم عزت، ديكور سمير شاهين، تصميم عرائس ريم هيبة، أداء الصوتي لكل من مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شادي سرور، نادين عطار، فرح حاتم، ديمة زناتي، أحمد النمس، شكري عبدالله، عادل عثمان، وإخراج رضا حسنين.