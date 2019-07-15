هكذا هنأت أحلام محمد بن راشد بعيد ميلاده

هنأت المغنية الإماراتية أحلام الشامسي الشهيرة بالـملكة الشيخ محمد بن راشد، حاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيدميلاده الـ70، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ونشرت أحلام صورة لحاكم دُبي
يذكر أن آخر الأغنيات المصورة للفنانة أحلام هي أغنية "أبرحل" للمخرج خالد منصور.
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