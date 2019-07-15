شاهد.. شيماء سيف تؤدي مناسك العمرة

أدت الفنانة شيماء سيف مناسك العمرة، حيث نشرت صورة عند الكعبة المشرفة، عبر حسابها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام". يذكر أن الفنانة شيماء سيف شاركت مؤخرًا في بطولة مسرحية "ون أون ون"، و هي من إخراج محمد الحلمي، و بطولة كل من زهرة الخرجي، عبد الرحمن الفهد، نصار النصار، مارتينا، حصة النبهان، يوسف المحمد، بيهانا، عبدالله الشامي، مشعل الفرحان، سعاد الحسيني، ناصر حبيب، غزاله، دشتى، لين الزيادي، عبد الله الشطي، حمود العميري. مسرحية "ون أون ون"، و هي من إخراج محمد الحلمي، و بطولة كل من زهرة الخرجي، عبد الرحمن الفهد، نصار النصار، مارتينا، حصة النبهان، يوسف المحمد، بيهانا، عبدالله الشامي، مشعل الفرحان، سعاد الحسيني، ناصر حبيب، غزاله، دشتى، لين الزيادي، عبد الله الشطي، حمود العميري.

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