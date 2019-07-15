الاثنين.. ندوة "ثورة يوليو - نظرة على التاريخ والمستقبل" بالهناجر

يعقد قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، لقائه الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى، بعنوان "ثورة يوليو .. نظرة على التاريخ والمستقبل" فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك تحت

رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز .

ومن المقرر أن ضيوف الملتقى كل

من الدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، والكاتب الصحفي الدكتور محمود بكري، والناقدة الفنية خيرية البشلاوي، والعميد محمد نبيل رئيس تحرير سلسلة كتب العبور، بمصاحبة فرقة الدكتور أحمد عواد الموسيقية، وتدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.