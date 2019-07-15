دويتو غنائي يجمع بين سميرة سعيد و فرقة "فناير"

تستعد الديفا سميرة سعيد؛ لتقديم مفاجأة فنية جديدة ستشدو خلالها بلهجتها المغربية وتظهر بـــ"لوك" موسيقى جديد، وتشارك من خلاله فرقة "فناير" المغربية. جديد، وتشارك من خلاله فرقة "فناير" المغربية. يذكر أن النجمة سميرة سعيد تضع حالياً اللمسات الموسيقية الأخيرة على المشروع الذى سيجمع ثلاثى "فناير"، ومن المقرر انطلاقه خلال موسم الصيف الجارى.

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