يواصل فريق عمل مسرحية "الملك لير" بروفات العرض المقرر انطلاقه على المسرح العربي بمنطقة أبحر الجنوبية، وذلك في إطار العروض المختلفة لموسم جدة الثقافي، بدءًا من يوم الأربعاء ١٧الي يوم الجمعة ١٩ يوليو الجاري.
ويذكر أن "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة، إخراج تامر كرم، ترجمة د. فاطمة موسى، يشارك الدكتوريحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم: رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني، وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بروفات عرض "الملك لير" قبل انطلاقها في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.