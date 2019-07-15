نشرت الفنانة تارا عماد بوستر لفيلم "الفيل الازرق2"، وأعلنت عن موعد عرضة يوم 25 الموافق الخميس من الشهر الجاري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام"، وظهر في البوستر أبطال الفيلم منقسمون جزءين نار وماء وظهو الفيل بلونة الازرق في الصورة. الصور والفيديوهات"انستجرام"، وظهر في البوستر أبطال الفيلم منقسمون جزءين نار وماء وظهو الفيل بلونة الازرق في الصورة. علقت قائلة :"الفيلم الأزرق2 نازل يوم 25 يوليو". وجاء ردود المتابعين ب "أخيرا " ونال البوستر إعجابهم متشوقين له ولمشاهدته. Advertisements يذكر أن آخر الأعمال التي قامت بها تارا عماد فيلم تراب ألماس للمخرج مروان حامد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..تارا عماد تعلن موعد عرض فيلم الفيل الأزرق2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.