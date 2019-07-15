شاهد .. نرمين ماهر في ايطاليا

نشرت الفنانة نرمين ماهر مقطع فيديو أثناء تواجدها في ميلان بإيطاليا من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت نرمين ماهر فى مقطع الفيديو وهي تسير أمام حمام Advertisements السباحة . السباحة . ويذكر أن نرمين ماهر شاركت في مسلسل فكرة بمليون جنيه، من بطولة علي ربيع، صلاح عبد الله، وصابرين، وكريم عفيفى، وسهر الصايغ، وملك قورة، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، ومن إخراج وائل إحسان.

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