طرح بوسترات مسلسل “دولار” وهذا موعد عرضه عالميًا!

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت “شركة الصباح اخوان” لصاحبها السيّد صادق الصباح عن البوسترات الرسمية لمسلسل “دولار” بطولة النجمين اللبنانيين عادل كرم وأمل بوشوشة.

العمل من المقرر عرضه ابتداءً من يوم 8 آب/أغسطس المقبل حصريًا عبر “نتفليكس” كأوّل إنتاج درامي عربي تعرضه الشبكة العالمية في الوطن العربي ومختلف بلدان العالم.

مسلسل “دولار” هو من تأليف ورشة كتابة مكونة من مجموعة كتّاب شباب، تحت إشراف السيناريست هشام هلال، الذي يعود بعد غياب ما يقرب الثلاث سنوات للدراما منذ مسلسل “الطبال” الذي قدّمه في رمضان 2016.

تجدر الإشارة إلى أن العمل من إخراج سامر البرقاوي وقد استغرق تصويره عدّة أسابيع بحت إدارة فريق عمل ضخم ومحترف في مجال الدراما.