“صار وقتا” إلى أستراليا

متابعة بتجـــــــــرد: تمّ إختيار برنامج “صار وقتا” للإعلاميّ ميلاد حدشيتي للمُشاركة في المؤتمر الدوليّ لعلم النفس الإيجابيّ، الذي سيُقام في مدينة مالبورن الأستراليّة في العشرين من شهر تمّوز كتجربة إعلاميّة بنّاءة تهدف إلى بثّ المشاعر الإيجابيّة وتدريب المُشاهدين على المرونة النفسيّة.

وقد هدف البرنامج الذي إستضاف مشاهير من كافّة المجالات، وعرض قصص النجاح والتحدّي الإيجابي لأبطال من المجتمع اللبنانيّ، إلى تحفيز الناس على التفاؤل والإمتنان لعيش حياتهم بجودة أكبر.

قدّم ميلاد حدشيتي ،الحاصل على ماجيستر في علم النفس الإيجابيّ من لندن، إختبارات نفسيّة عديدة وتطبيقات عمليّة لاقت إستحسان الجمهور من خلال فقرات البرنامج.

وقد تحدّث حدشيتي في المؤتمر،إلى جانب إعلاميّين من أميركا وأستراليا، عن دور الإعلام البنّاء في تمكين الشعوب لعيش حياة مُتوازنة من خلال الإعتناء بصحّتهم النفسيّة.

كذلك عرض حدشيتي نتائج الدراسة التي قام بها مع حوالي مئة صحافيّ ميدانيّ لبنانيّ حول الإرهاق النفسيّ الذي يتعرّض له الصحافيّون من خلال تغطيتهم لأخبار الصدمات والحروب والكوارث.