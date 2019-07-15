لمحبي النجم يوسف الخال.. إقرأوا هذا الخبر

رغم ابتعاده قليلا عن بطولة مسلسلات لبنانية وانشغاله بالأعمال العربية الضخمة، إلا ان حضوره ظل مطلبًا مُلحًا عند شريحة كبرى من اللبنانيين، فهو صاحب كاريزما استثنائية من جهة، ويملك قدرًا وافيًا من الذكاء والتكتيك الاستراتيجي الدرامي من جهة أخرى.

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هو الممثل المبدع يوسف الخال، الذي سيشكل خبره، مفاجأة سارّة لمحبيه، حيث افاد الزميل طوني هيكل عبر اذاعة صوت لبنان 100.3 و 100.5 FM، عن تجسيده بطولة مسلسل محلي مميز بعنوان “لو ما التقينا”، مؤلف من 30 حلقة، تأليف الزميلة ندى عماد خليل، إخراج ايلي الرموز، منتج منفذ المخرجة كارولين ميلان، وانتاج Gold Films التي تقدّم مولودها الاول الى المشاهدين.

“الخال” يجسد شخصية صاحب احدى الشركات التجارية “الرائدة”، التي يسطّر فيها نجاحات قوية رغم ظروف حياته العائلية المتعثرة، ولاسيما ان العمل يُسَلَط الضوء على قصة اجتماعية تدور اليوم من خلال ماضٍ أليم ومعقّد، تعرّض له البطل، ويتخلل ذلك، قصة حب متينة مبنية على التحدي والأمل.

هذا وسينطلق التصوير في الاسبوع الاخير من شهر تموز الحالي، بعد رسم كل الخطوط المطلوبة له كي يبصر النور بالمستوى العالي المرجو.