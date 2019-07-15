"Avengers: Endgame" يصل لأعلى إيرادات في تاريخ السينما العالمية

أعلنت شركة مارفل للإنتاج السينمائي أنه أصبح يوجد ‏أقل من 8 ملايين دولارات تفصل فيلم "Avengers: EndGame" عن التفوق على فيلم "Avatar" ويصبح أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في تاريخ شباك التذاكر العالمي.

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وكانت بعض التقارير أعلنت عن خروج فيلم "‎Avengers: Endgame" من المنافسة ضمن الأفلام العشر الأوائل في شباك التذاكر بعد 7 أسابيع من عرضه، ويبقى فيلم "‎Avatar" الأعلى تحقيقًا للإيرادات في التاريخ بفارق 46 مليون دولار عن أقرب منافسيه.

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إعادة عرض فيلم "Avengers: Endgame" الأسبوع المقبل لينافس "Avatar"

ولمن إعادته شركة مارفل مرة أخرى إلى السينمات مع لقطات جديدة لم تطرح في النسخة الأولى، وذلك حتى يستطيع الفيلم تجاوز فيلم "‎"Avatar في الترتيب كأكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في التاريخ.

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