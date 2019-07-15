"Avengers: Endgame" يصل لأعلى إيرادات في تاريخ السينما العالمية

أعلنت شركة مارفل للإنتاج السينمائي أنه أصبح يوجد أقل من 8 ملايين دولارات تفصل فيلم "Avengers: EndGame" عن التفوق على فيلم "Avatar" ويصبح أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في تاريخ شباك التذاكر العالمي.
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وكانت بعض التقارير أعلنت عن خروج فيلم "Avengers: Endgame" من المنافسة ضمن الأفلام العشر الأوائل في شباك التذاكر بعد 7 أسابيع من عرضه، ويبقى فيلم "Avatar" الأعلى تحقيقًا للإيرادات في التاريخ بفارق 46 مليون دولار عن أقرب منافسيه.
إعادة عرض فيلم "Avengers: Endgame" الأسبوع المقبل لينافس "Avatar"
ولمن إعادته شركة مارفل مرة أخرى إلى السينمات مع لقطات جديدة لم تطرح في النسخة الأولى، وذلك حتى يستطيع الفيلم تجاوز فيلم ""Avatar في الترتيب كأكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في التاريخ.
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