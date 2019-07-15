أنغام تُحيِّر الجمهور بتناقُض تصرّفاتها مع أحمد ابراهيم

عادت أخبار الفنانة أنغام مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم إلى الواجهة من جديد، رغم استقرار علاقتهما خلال الفترة الأخيرة وظهورهما معا في أكثر من مناسبة فإن الجمهور فوجئ في الساعات الأخيرة بتصرفات محيرة ومتناقضة من أنغام أعادت الجدل من جديد.

وظهرت أنغام منذ يومين مع زوجها أحمد إبراهيم في كواليس حفلها بصيف الباحة، وحرص على دعمها والوجود معها في الكواليس، وكذلك نشر صورا من الحفل وتغزل بها وأشاد بنجاحها في الحفل، ونشرت أنغام بعدها صورة معه أثناء وجودهما في حفل محمد حماقي في جدة، والذي صعدت به على المسرح برفقة زوجها لمشاركة حماقي الحفل.

ورغم وجودهما المكثف معا فإن ذلك لم يمنع الشائعات والأخبار حول علاقتهما من التداول في نفس الوقت، وذلك بعد اكتشاف الجمهور حذف أنغام رسائلها الرومانسية إلى زوجها أحمد إبراهيم في بداية زواجهما والتي من بينها رسالة بخط يدها وجهتها إليه، بالإضافة إلى صور أخرى كانت نشرتها في ذلك الوقت وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن سبب حذفها للصور والرسائل فجأة.

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وانتشرت في الفترة الأخيرة أخبار عدة وتكهنات حول عودة أحمد إبراهيم إلى زوجته الأولى ياسمين عيسى، بجانب استمرار زواجه من أنغام، وهو ما لم يعلق أي طرف منهم، مما جعل البعض يزعم أن عودة إبراهيم لزوجته السبب في توتر علاقته بأنغام وحذفها رسائلها وصورها معه، وهو الأمر الذي يتناقض مع ظهورها الأخير معه في السعودية.

وفاجأت ياسمين عيسى، زوجة أحمد إبراهيم الأولى، المتابعين بإغلاق صفحتها عبر "إنستغرام" وحصرها على المقربين فقط وحذفت صورها وغيرت اسم حسابها إلى أسماء ابنيها، وذلك بعد فترة من وجودها المكثف على "إنستغرام" وردها على التساؤلات ونشرها صورا مع أبنائها من أحمد إبراهيم باستمرار، وهو ما زاد من حيرة الجمهور وتساؤلاتهم حول طبيعة علاقة أنغام مع زوجها في الفترة الأخيرة وحقيقة عودته إلى زوجته الأولى؟!

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