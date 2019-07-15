شكرا لقرائتكم خبر عن 2665 جنيه استرليني سعر فستان بيونسيه بسهرة خاصة احتفالا بـ The Lion King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتهاء العرض الأول لفيلم " The Lion King " الذي أقيم في Leicester Square بلندن، شوهدت النجمة العالمية بيونسيه وهي تغادر إحدي أماكن السهرات الفاخرة في ساعات الصباح الأولى وكان بصحبتها زوجها النجم العالمي جاي زد و سيث روجين .

ظهرت بيونسيه البالغة من العمر ( 37 عام ) بإطلالة براقة خطفت أنظار الكثيرين من المعنيين بالأزياء والموضة، وارتدت فستان من الحرير باللون الذهبي، و التي حملت توقيع دار أزياء " Dion Lee " ووصل سعر ملابس بيونسيه ل 2665 جنيه استرليني .



بيونسيه



بيونسه و زوجها



جاي زد بعد الانتهاء من السهرة



سيث روجين